Comuni "ricicloni" e differenziata, il dossier di Legambiente: svetta San Giuseppe Jato

San Giuseppe Jato è in Sicilia il miglior Comune "Rifiuti free" per la categoria tra i 5 mila e i 15 mila abitanti. Emerge dal dossier di Legambiente, nella 31/a indagine sui "Comuni ricicloni" d'Italia, che fotografa e premia l’impegno dei comuni nella raccolta differenziata, per un corretto avvio al riciclaggio dei materiali raccolti. La presentazione dei dati a Roma, all’Hotel Quirinale.

Nel centro jatino la differenziata è pari a oltre il 93%.

"E' una bella soddisfazione per il nostro centro – commenta il sindaco di San Giuseppe Jato, Giuseppe Siviglia, a Roma per la premiazione -. Il merito è collettivo: dei cittadini che differenziano, degli uffici, delle Istituzioni scolastiche e degli studenti che, spesso, sollecitano le famiglie a fare la differenziata, dando lezioni ai genitori. C'è tanto lavoro ancora da fare – continua -: nelle periferie dobbiamo mettere sotto controllo qualche discarica e soprattutto abituarci a fare la differenziata degli indumenti e degli oli usati, anche di quelli usati in cucina".