Area interna del Corleonese, del Sosio e del Torto: i sindaci fanno squadra contro lo spopolamento

E' entrata nel vivo la fase di costituzione dell’Area interna del Corleonese, del Sosio e del Torto dopo l'incontro, qualche giorno fa, alla Real Casina di Caccia di Ficuzza al quale hanno partecipato per la firma del protocollo d'intesa i 16 sindaci che faranno parte della nascente unione. L'obiettivo è fare squadra per attuare le politiche territoriali della Regione Siciliana con i finanziamenti relativi alla programmazione 2021-2027. I comuni interessati sono Bisacquino, Campofelice di Fitalia, Campofiorito, Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Ciminna, Contessa Entellina, Corleone, Giuliana, Godrano, Lercara Friddi, Palazzo Adriano, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba e Vicari.

All'incontro hanno partecipato tra gli altri anche l’assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, Andrea Messina, il coordinatore tecnico del Laboratorio Permanente Progetto Italiae, Giovanni Xilo, l’avvocato Elisabetta Mariotti, componente del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Siciliana, e il dirigente del Dipartimento Programmazione, Vincenzo Falletta.

Con il protocollo d’intesa, i Comuni creeranno una strategia territoriale comune che, grazie alla forma associativa, permetta di accedere ai fondi e favorire lo sviluppo del territorio dal punto di vista economico, sociale, infrastrutturale, turistico, cosa che sarebbe impossibile per singoli piccoli Comuni. Inoltre, la costituzione dell’Area Interna avrà vantaggi anche per l’accesso ai fondi del Pnrr, il Piano di Ripresa e Resilienza che, solo in Sicilia, porterà 55 miliardi di euro.

"Come Area Interna ci aspettano grandi sfide e grandi possibilità di sviluppo del territorio - dice il sindaco di Corleone, Nicolò Nicolosi -. La firma del protocollo d’intesa è un ulteriore tassello di un mosaico ampio e variegato che pian piano prende forma. La riunione è stata un’altra importantissima occasione di confronto, chiarimento e progettazione tra sindaci, amministratori e addetti ai lavori. La rilevanza dell’Area Interna è sotto gli occhi di tutti perché sarà volano di crescita per tutti i Comuni coinvolti, soprattutto quelli di dimensioni ridotte".

I prossimi passi che attendono l’Area interna sono la predisposizione di una strategia territoriale che consenta di avere accesso ai fondi del Pr Fser 2021-2027 e la sottoscrizione di un accordo di programma con la Regione. E c’è anche una scadenza molto ravvicinata. Entro il 31 marzo, dovrà essere predisposto un piano di intervento per beneficiare di risorse stanziate dal governo con decreto del ministero delle Infrastrutture per le nuove 43 Aree Interne individuate dalla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), tra cui quella del Corleonese, del Sosio e del Torto. In modo particolare, 50 milioni di euro (di cui 20 milioni per il 2023 e la restante parte per il 2024) serviranno al miglioramento delle condizioni delle strade della rete regionale, provinciale e comunale di accesso alle Aree Interne. L’area del Corleonese avrà a disposizione 1.383.277,33 euro e il soggetto attuatore sarà la Città Metropolitana di Palermo.