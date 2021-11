Lavoro, i sindacati: "Al Comune di Trabia stabilizzazioni entro il 2022"

"Entro il 2022 i lavoratori precari del Comune di Trabia saranno stabilizzati e l’Amministrazione ha anche assicurato lo sblocco delle somme per tutti i dipendenti, l'avvio della contrattazione decentrata 2021 e la programmazione delle progressioni”. Lo annunciano Gianluca Cannella, Luigi D'Antona e Nicola Sunseri del Csa-Cisal, Salvatore Sampino della Uil e Lillo Sanfratello della Cgil.

"Il Comune di Trabia, nonostante le difficoltà finanziarie, ha comunque voluto avviare un percorso virtuoso e di prospettiva – continuano i rappresentanti di Csa-Cisal, Cgil e Uil – Come organizzazioni sindacali non possiamo che dirci soddisfatti, ma terremo alta l'attenzione perché tutto si realizzi in tempi brevi”.