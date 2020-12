Test anti Covid per i dipendenti comunali, accertati 17 positivi su 880

Si sono concluse le prime operazioni di screening volontario per il Coronavirus previste dal protocollo d'intesa sottoscritto dall'Amministrazione comunale e dall'Asp. Non tutti i lavoratori hanno aderito all'iniziativa. In totale sono stati 880 i dipendenti esaminati. Sono state 17 le persone risultate positive al test: dieci alla IgG e 7 alle IgM con una percentuale di positività che si attesta all'1,9%.

Tutti gli esiti degli esami sulle persone risultate positive al test sierologico sono stati comunicati ai medici competenti che, successivamente, hanno attivato le relative procedure con il dipartimento di Prevenzione. L'amministrazione comunale ha concordato con l'Asp di proseguire la collaborazione, offrendo a tutti i dipendenti comunali la possibilità del tampone rapido volontario al drive in della Fiera del Mediterraneo.

"Prosegue in modo proficuo - commenta l'assessore Fabio Giambrone - questa collaborazione che fornisce un servizio utile sia per la tranquillità e la sicurezza dei dipendenti sia la organizzazione del lavoro degli uffici comunali. Siamo ovviamente soddisfatti di un tasso di positività relativamente basso a conferma del fatto che le misure di prevenzione interne all'amministrazione stanno funzionando anche se inevitabilmente questo conforto in alcuni casi il rallentamento di alcuni servizi ai cittadini. Ma è ovvio che la priorità resta in questo momento quella della tutela della salute e della prevenzione del contagio perché si possa quanto prima uscire da questa situazione di emergenza".