Comune, gli allievi del Regina Margherita accolti a Palazzo delle Aquile: per loro la "Tessera preziosa"

Il sindaco Leoluca Orlando, nel corso di una cerimonia che si è tenuta questa mattina a Palazzo delle Aquile, ha conferito la "Tessera preziosa del Mosaico Palermo" ai ragazzi dell'Istituto Regina Margherita. Si tratta degli allievi che hanno ricevuto la menzione speciale dal presidente della Repubblica per un progetto sulla Shoah, presentato per un concorso nazionale del Miur. Per l'Amministrazione comunale era presente l'assessore alla Scuola, Giovanna Marano, mentre gli studenti erano accompagnati dal vicepreside del liceo, Luigi Di Bartolo.