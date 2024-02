Stop alle gare di ciclismo alla Favorita: "Traffico in tilt con la chiusura del parco, si faranno vicino al Velodromo"

Da marzo stop alle gare di ciclismo alla Favorita. Questa la decisione presa dal Comune dopo la chiusura alle auto di viale Diana e viale Ercole avvenuta domenica scorsa, che ha mandato il traffico in tilt, scatenando diverse proteste dei cittadini.

Non è la prima volta che si verificano disagi per gli automobilisti e i residenti di Mondello e Pallavicino in occasione di manifestazioni sportive. I motivi sono da ricercare sia nella gestione della viabilità, spesso affidata agli stessi organizzatori degli eventi sportivi, sia alla gestione della comunicazione: le ordinanze di chiusura al traffico emanate dal Comune, infatti, vengono "confinate" nell'albo pretorio senza essere divulgate alla cittadinanza attraverso la stampa. Accade così che gli automobilisti non hanno notizie in tempo utile sui percorsi alternativi (se non attraverso la segnaletica piazzata sul posto) e si ritrovano incolonnati nel traffico.

Una situazione che ha provocato numerose lamentele, spingendo la settima circoscrizione - territorio in cui ricadono le borgate di Mondello e Pallavicino - a rivolgersi al Comune. L'orientamento dell'amministrazione, adesso, è di spostare le gare ciclistiche nelle vicinanze del Velodromo, dove ci sono strade larghe e meno trafficate.

Una decisione accolta con disappunto dal presidente della Federciclismo Sicilia Diego Guardì: "La chiusura della Favorita è essenziale per continuare l'attività ciclistica. Non darci le autorizzazioni per favorire alcuni residenti di Valdesi e Mondello è inaudito. Ciò perché, pur chiudendo la Favorita, ci sono diverse strade di accesso a quella zona: Partanna-Mondello, Zen e il lungomare Cristoforo Colombo. Pallavicino. Noi facciamo sport e cerchiamo di rendere il parco della Favorita fruibile a tutti, così invece rimane aperto solo alle auto. Nessuno andrà a rischiare di fare sport in mezzo alle macchine. Stiamo parlando di uno dei parchi urbani più grandi d'Europa. Altrove accadrebbe il contrario e cioè che il parco verrebbe chiuso al traffico per fare spazio agli sportivi".

L'assessore comunale allo Sport, Alessandro Anello, ha sottolineato che "la scelta di spostare le gare nella zona del Velodromo è dovuta alla necessità di coniugare le esigenze dei cittadini con quelle degli sportivi, soprattutto nei giorni festivi e con l'approssimarsi della bella stagione che porta in massa palermitani e turisti a Mondello".

Anello ha aggiunto che "l'amministrazione, in un'ottica di collaborazione, ha avuto diverse interlocuzioni con Federciclismo prima di prendere questa decisione. Quest'anno abbiamo già concesso la Favorita per due manifestazioni. Dal mese di marzo in poi diventa complicato chiudere la Favorita senza intasare la circolazione, ciò non significa che non daremo più autorizzazioni per gli eventi sportivi: le gare, ad esempio quelle di ciclismo, si continueranno a fare ma non necessariamente lì". Per quanto riguarda la gestione delle informazioni ai cittadini su strade chiuse e percorsi alternativi, l'esponente della Giunta Lagalla ha assicurato che "verranno comunicate a dovere. Non succederà più che le ordinanze restino nell'albo pretorio".