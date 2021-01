Comune, prorogato lo stop alla Ztl: occhi elettronici spenti per tutta la settimana

Niente Zona a traffico limitato fino a domenica 10 gennaio (inclusa). Il sindaco Leoluca Orlando, ieri, ha firmato la proroga della sospensione (che scadeva il giorno della Befana).

La decisione è legata all'emergenza sanitaria Covid 19 "in attesa - si legge in una nota di Palazzo delle Aquile - di eventuali ulteriori misure di contenimento del contagio da parte dei Governi nazionale e regionale". Lo stop alla Ztl era stato deciso infatti come "conseguenza" del decreto Natale emanato da Roma "per contribuire a limitare i rischi di assembramento".