Il Comune sospende la Ztl notturna, l'Amat accelera per l'assunzione degli autisti

Il Comune sospende la Ztl notturna. C'è già l'ok all'unanimità della Giunta e il provvedimento di stop è quasi pronto. Questione di ore. Così ha deciso l'amministrazione alla luce dell'ultimo Dpcm firmato dal premier Conte e del coprifuoco dopo le 23 introdotto con ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci.

La sospensione della Ztl notturna, ha spiegato il sindaco Leoluca Orlando nel corso di una conferenza stampa con il presidente dell'Amat Michele Cimino e l'assessore alla Mobilità Giusto Catania, "è legata alle conseguenze delle norme anti Covid, che hanno ridotto traffico e inquinamento. Lasceremo comunque accese le telecamere per il controllo del territorio, così ci hanno chiesto i cittadini". Ragione per cui, il Comune manterrà lo stop "fintanto che sarà necessario". Così ha detto il sindaco, annunciando che "in base all'analisi quotidiana dei flussi veicolari, se è il caso, s'interverrà anche sulla Ztl diurna".

"Ad oggi - ha aggiunto l'assessore Catania - non vi è una diminuzione del traffico automobilistico privato in centro storico e per questo la Ztl diurna resterà in vigore. Per quanto riguarda quella notturna non c'è ragione per mantenerla in vigore, visto che non ci sono mezzi privati che circolano dopo una certa ora e nemmeno il trasporto pubblico sostitutivo. Questa è la conferma che non si tratta di una scelta ideologica". Niente da fare quindi (almeno per il momento) per l'opposizione e alcuni "pezzi" della maggioranza, che avevano chiesto lo stop totale. L'ultimo, oggi, è stato Fabrizio Ferrandelli (+Europa), che ha sollecitato anche "la sospensione delle zone blu fino al termine dell’emergenza".

La mobilità al tempo del Covid ha spinto il Comune a ricalibrare anche il servizio di trasporto pubblico urbano: dopo la sospensione dei bus notturni, con conseguente spostamento di mezzi e personale nella fascia oraria 7-15. "Così contemperiamo due esigenze: il distanziamento a bordo degli autobus, che potranno avere una capienza fino al 50%, e una maggiore frequenza dei mezzi. Ciò significa anche la possibilità di prendere i mezzi pubblici, in luogo di quelli privati, in tutta sicurezza".

Amat e Comune, inoltre, stanno spingendo il piede sull'acceleratore per l'assunzione di nuovi autisti e meccanici. "Nelle more del concorso - ha deto Catania - verranno selezionati 100 autisti con contratti a tempo determinato. I primi 40 autisti saranno in servizio già nei prossimi dieci giorni, entro metà novembre i restanti 60".

Ad occuparsi delle procedure di selezioni saranno le agenzie per il lavoro WinTime spa e Tempor spa. La stessa Tempor si occuperà anche del concorso per l'assuzione degli autisti con contratto a tempo indeterminato. "Il nostro obiettivo - ha dichiarato il presidente dell'Amat Cimino - è immetterli in pianta organica già a gennaio. Se non dovessimo farcela verranno prorogati i contratti a termine fino a quando non si concluderanno le procedure concorsuali. Intendiamo lasciare la graduatoria aperta per rimpiazzare man mano gli autisti che andranno in pensione. Queste assunzioni sono un fatto storico per l'amministrazione Orlando, l'ultimo concorso infatti risale al 1990".

Nessuna sospensione invece per le zone blu. "Ogni volta si apre un dibattito viziato da elementi ideologici, non intravediamo una reale esigenza di sospensione come invece abbiamo fatto durante il lockdown quando i cittadini erano a casa e i negozi chiusi. Oggi non c’è alcuna ragione logica per sospendere".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sarà invece aperto ai privati il car sharing, che finora gestisce soltanto l'Amat. Lo hanno annunciato Orlando e Catania, spiegando che "La Giunta ha deciso di aprire al mercato il car sharing per offrire altre possibilità di utilizzo delle automobili condivise. Abbiamo pure pubblicato il bando per le colonnine di ricarica elettrica, mentre martedì sarà chiusa la procedura di affidamento del monopattino sharing. La pista ciclabile inoltre sarà estesa fino a via Praga. Si tratta di misure che serviranno a decongestionare il traffico privato".