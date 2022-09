Mercato ortofrutticolo e ittico, istituito il servizio di reperibilità: "Così interveniamo in caso d'imprevisto"

Il Comune istituisce il servizio di reperibilità per il personale in servizio al mercato ittico e ortofrutticolo. Ne dà notizia l'assessore comunale alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti, che spiega: "La reperibilità copre l'orario che va dalle 15 alle 24, dal lunedì al venerdì, oltre ai fine settimana, quando i mercati sono chiusi e, potendo accadere l'imprevisto, come ad esempio una cella che si guasta, bisogna intervenire per evitare che la merce conservata vada a male creando danni economici rilevanti per i concessionari".

"Questo servizio - conclude Forzinetti - rappresenta un importante atto di attenzione nei confronti del mercato ittico e ortofrutticolo".