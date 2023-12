C'è il sì della motorizzazione, ripristinato il senso di marcia in via Belmonte Chiavelli e via Santa Maria di Gesù

A inizio dello scorso mese, dopo le proteste di residenti e commercianti, il sindaco Roberto Lagalla aveva emanato un provvedimento sperimentale che ripristinava il doppio senso di marcia in via Belmonte Chiavelli, nel tratto compreso fra viale Regione e cortile Colnago. Oggi, con una nuova ordinanza dell'ufficio Mobilità, viene confermato il doppio senso nella parte iniziale di via Belmonte Chiavelli - per consentire l'accesso e l'uscita dei mezzi dalle aree logistiche - mentre il resto della strada, fra via Colnago e via Falsomiele, diventa a senso unico. Così come il tratto di via Santa Maria di Gesù tra via Fasomiele e fondo Saccone.

Il senso di marcia torna ad essere da via Belmonte Chiavelli verso via Santa Maria di Gesù (com'era prima) con l'inserimento di alcune prescrizioni che consentiranno alla linea Amat 209 di percorrere la strada in sicurezza. Questa la soluzione trovata al termine di un lungo iter che ha portato alla revoca delle precedenti ordinanze, dopo il parere tecnico favorevole della motorizzazione.

"Sono state accolte le richieste dei residenti e dei commercianti di Belmonte Chiavelli e di Santa Maria di Gesù, che lamentavano gravi critiche sulla mobilità urbana e la consequenziale crisi economica derivante dalla congestione veicolare". A dirlo è il presidente della commissione Attività produttive Ottavio Zacco (Forza Italia), che aggiunge: "Le ordinanze che di fatto avevano condizionato in modo scriteriato la vivibilità di due quartieri finalmente sono stato eliminato grazie al costante lavoro svolto in sinergia tra la sesta commissione , gli uffici della mobilità urbana, Amat, motorizzazione e la terza circoscrizione".