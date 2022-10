Suolo pubblico, ultimatum a 40 commercianti: "Si mettano in regola entro 30 giorni o la concessione sarà revocata"

Il Comune lancia l'ultimatum a 40 commercianti che hanno la concessione del suolo pubblico, ma non hanno rinnovato l'iscrizione alla Camera di commercio. Si tratta di ambulanti, ristoratori, titolari di edicole, chioschi e altre tipologie di attività che per il Comune "devono mettersi in regola entro 30 giorni pena la revoca della concessione".

A dirlo è l'assessore alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti, che dopo aver incontrato nei giorni scorsi i vertici della Camera di Commercio, ha dato mandato agli uffici del Suap di inviare comunicazione ai commercianti. "Le prime lettere - dice Forzinetti - sono già partite, usciamo così da una fase di stallo. I titolari delle licenze dovranno provvedere a regolarizzare la propria posizione, anche retroattivamente, presso il registro imprese della Camera di Commercio alla data del 31 dicembre 2020".

"L'obiettivo è risollevare il comparto economico del commercio su aree pubbliche, tessuto produttivo importante per la città di Palermo, che negli ultimi anni ha subito effetti devastanti a causa della pandemia e della crisi economica", conclude l'assessore.