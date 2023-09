Battello, trenino e rinascita: accordo Comune-Le Vie dei Tesori per riaprire la Città dei ragazzi

Il Comune affida la gestione delle attività all'interno della Città dei ragazzi alle Vie dei Tesori. Lo prevede una delibera della Giunta, che ha approvato l'accordo sperimentale stipulato fra l'amministrazione comunale e la fondazione da anni impegnata nella valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale della città.

Il Comune, attraverso le partecipate Rap e Reset, ha sistemato l'area, nel parco della Favorita, dedicata allo svago di bambini e ragazzi, che a breve riaprirà. Ad annunciarlo è stato il sindaco Roberto Lagalla, stamattina a margine della presentazione de "La Domenica Favorita": "Si tratta di un progetto condiviso sperimentale con Le Vie dei Tesori. Con questa apertura restituiremo ai bambini un luogo dove potranno giocare e allo stesso tempo fare tante attività educative".

Oltre alle classiche attrazioni per i più piccoli - il trenino e il battello - alla Città dei ragazzi si svolgeranno attività ludico-culturali, laboratori, gruppi di lavoro con scuole e ragazzi del quartiere. L'ingresso sarà previsto tutti i giorni (anche sabato e domenica), mentre il costo del biglietto sarà diversificato a seconda del tipo di attività. "L'amministrazione - sottolinea il sindaco, che nel pomeriggio ha firmato la delibera - in questo modo dà una risposta a tutte quelle famiglie che ci chiedono di promuovere iniziative extra scolastiche. Attività di questo tipo hanno una funzione pedagogica che può aiutare gli adolescenti anche a migliorare performance scolastiche".



La riapertura della Città dei ragazzi rientra in un progetto di riqualificazione complessiva del Parco della Favorita, che "va ripensata non solo in chiave naturalistica ma come 'quartiere' da vivere trecentosessanta gradi". Così l'assessore comunale all'Urbanistica Maurizio Carta, citando le potenzialità "della Fiera del Mediterraneo che, con fondi regionali, verrà trasformata in centro congressi; delle cisterne di Nervi, dell'Ipab Castelnuovo, del campo ostacoli, la Palazzina Cinese e il Museo Pitrè. Infine c'è Monte Pellegrino e il santuario di Santa Rosalia, che deve essere capace di accogliere al meglio la gente che lo affollerà per il 400esimo Festino".