Comune di Petralia Soprana in tempo reale: attivata la messaggistica istantanea

A Petralia Soprana attivato il servizio di messaggistica istantanea. Il Comune comunicherà in tempo reale con i propri cittadini attraverso i servizi "Alert System" e “WhatsPetralia Soprana".

"Con l’attivazione di questi due sistemi di messaggistica - spiegano dal Comune - ai cittadini che si registreranno verranno trasmesse informazioni di pubblica utilità, scadenze comunali, modifiche alla viabilità, eventuali stati di emergenza, iniziative ed eventi in programma a Petralia Soprana. Con Alert System Ie informazioni saranno inviate tramite messaggio vocale al telefono fisso o tramite sms sul cellulare; con WhatsPetralia Soprana le informazioni saranno trasmesse tramite la popolare messaggistica istantanea WhatsApp. Per iscriversi al servizio è necessario compilare il modulo predisposto, scaricabile dal sito internet del Comune, è consegnarlo presso l'ufficio protocollo o trasmetterlo per posta o per e-mail. Una azione necessaria per confermare la propria volontà ed autorizzare l’Ente all’uso dei recapiti forniti. Chi sceglierà di ricevere gli avvisi tramite WhatsApp, dopo l’iscrizione, dovrà inviare un messaggio con scritto “Attiva Iscrizione” al numero dedicato 389 9394988".

Possono iscriversi al servizio i residenti e i non residenti proprietari di immobili siti nel comune di Petralia Soprana. “Nella comunicazione – afferma il sindaco Pietro Macaluso - la tempestività è sempre stata un elemento determinante ed è in funzione di tale regola che abbiamo attivato questo servizio di messaggistica istantanea. Vogliamo comunicare con i cittadini in modo diretto, tempestivo e in qualunque situazione. L’idea del vicesindaco Michele Albanese è stata seguita e realizzata dall’assessore Antonio Cerami ed oggi è diventata realtà. Un ulteriore servizio informativo – conclude il sindaco – che offriamo ai cittadini che sono sempre al centro di tutte le iniziative dell’amministrazione comunale". Per qualunque informazione contattare la segreteria del sindaco al numero 0921684111.