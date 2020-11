Un palermitano dietro le cattedre più prestigiose al mondo: tessera preziosa a Luca Lo Sicco

Il sindaco Leoluca Orlando ha consegnato oggi presso la sede di Villa Niscemi la pergamena della Tessera preziosa del Mosaico Palermo a Luca Lo Sicco, da cinque anni professore di marketing e management all'Università di Atlanta, dopo essere stato per quindici anni all'University of the Arts di Londra e per cinque alla Auckland University of Technology in Nuova Zelanda.

Lo Sicco è anche membro del comitato di ricerca per la sua materia all'Università di Oxford ed è stato protagonista di iniziative internazionali per la tutela del patrimonio artistico classico e per la restituzione ai Paesi mediterranei dei propri patrimoni custoditi in musei del nord Europa.

"Il professore - ha detto Orlando - rappresenta una eccellenza palermitana nel contesto accademico internazionale; un siciliano che ha mostrato come si possa avere ali che portano lontano ma mantenere forti radici e legami con la propria terra".