Campioni di canoa accolti a Villa Niscemi: per loro la Tessera preziosa del mosaico Palermo

Il mondo dello sport, della canoa in particolare, premiato a Villa Niscemi. L'assessore Paolo Petralia Camassa ha conferito ieri pomeriggio la Tessera preziosa del Mosaico Palermo a esponenti del mondo canoistico cittadino.

Il riconoscimento è andato a Girolamo Lo Monaco, allenatore della società Canottieri Trinacria; allenatore nazionale italiana canoa sprint; campione del mondo Copenaghen 2021 canoa sprint K1 200 metri con l'atleta Andrea Domenico Di Liberto. Premiato anche Samuele Burgo, nazionale italiana canoa sprint; Olimpiadi di Tokyo 2020 9° classificato K1 1000 metri; 11° classificato K2 1000 metri. Tessera preziosa anche per Andrea Schera, nazionale italiana canoa sprint; Coppa del mondo Barnaul 2021 - medaglia di Bronzo K1 1000 metri; campionato del mondo Copenaghen 2021 – 4° classificato K1 1000 metri.

Per il sindaco Leoluca Orlando e per l'assessore Petralia Camassa "sono tessere preziose in riconoscimento degli straordinari risultati raggiunti dalla Società Canottieri Trinacria, presieduta da Giovanni Fiore, dal suo staff di allenatori e dai suoi atleti a livello internazionale. Un sentito apprezzamento al presidente della Federazione Canoa Kayak Luciano Buonfiglio presente ieri a Palermo per l'occasione".