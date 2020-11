Città sommersa dai rifiuti, la mossa di Orlando: "Rinvio del saldo Tari per tutte le utenze"

Rinvio del saldo Tari al 31 dicembre "per tutte le utenze domestiche e non domestiche" con delibera last minute che la Giunta approverà nelle prossime ore e sarà poi trasmessa al Consiglio comunale per la ratifica. Lo ha deciso il sindaco Leoluca Orlando, "d'intesa con il segretario e il ragioniere generale", tenuto conto "dei tempi lunghi per l'ordinaria approvazione di una modifica regolamentare". E' quanto si legge in una nota del sindaco, che prosegue: "La Giunta sarà convocata nelle prossime ore per definire il provvedimento in modo tale da evitare una sia pure temporanea situazione d'incertezza per i pagamenti che dovessero essere effettuati dopo il 2 dicembre".

Dopodomani scade il termine ultimo per pagare il saldo Tari e gli uffici comunali non hanno predisposto la delibera di differimento sollecitata la scorsa settimana dal sindaco con una direttiva. Da qui l'intervento di Orlando che annuncia un differimento in fiducia senza indicare una data, anche se quasi certamente la Giunta opterà per il 31 dicembre.

Tuttavia servirà sempre il bollo di Sala delle Lapidi. Di fatto si tenterà di non applicare la mora a chi paga entro la fine del mese. Una mossa disperata - nel bel mezzo di un'emergenza che sta facendo annegare la città fra i rifiuti - per salvare la faccia dopo lo sconto promesso alle attività commerciali danneggiate dal Coronavirus.Sconto che non è ancora applicabile perché la Regione non ha trasferito al Comune i 27 milioni del fondo perequativo, che dovrebbero consentire una sforbiciata della Tari di oltre il 50% per 40.502 attività commerciali, artigianali e industriali. Orlando dice di essere in contato "con i ministri Boccia e Provenzano e con la sottosegretaria Castelli, nonché con il governo regionale, perché si sblocchi tutto quanto necessario a rendere effettiva la riduzione dell'imposta già votata dal Consiglio comunale". L'assessore regionale all'Economia Gaetano Armao, dal canto suo, fa sapere che Palazzo d'Orleans ha "fatto tutti i passaggi necessari a sbloccare questi fondi che, come detto in conferenza Regione-Autonomie locali, possono essere calati in bilancio. Aspettiamo soltanto l'ultimo passaggio al Cipe".

Sul fronte emergenziale, oggi si è tenuta una riunione tra Rap, Comune e dipartimento regionale Acque e rifiuti sulla situazione di Bellolampo, La Regione ha concesso una deroga per l'utilizzo del Tmb mobile, che consentirà di trattare ilteriori 450 tonnellate di rifiuti oltre alle 450 già passate nel Tmb fisso.