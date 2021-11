Palermo scala una posizione nella classifica delle Città digitali: "Risultato importante"

Palermo scala una posizione nella "ICity Rank 2021", la classifica nazionali delle città digitali: dal 13esimo posto del 2020 passa al 12esimo di quest'anno. Inoltre, all'interno del report, stilato da ForumPA e Enel X, Palermo si colloca prima per quanto concerne gli open data, nona per i servizi online e quinta per l'accessibilità.

"Si tratta di un risultato che certifica il buon lavoro svolto in questi anni - dichiara il sindaco Leoluca Orlando -. Palermo è adesso tra i Comuni italiani protagonista di eccellenza nel percorso di digitalizzazione del sistema Italia. Occorre andare avanti per cogliere opportunità e innovazioni e rendere sempre più efficaci e accessibili i servizi ai cittadini".

Sulla stessa scia l'assessore all'Innovazione, Paolo Petralia Camassa, che aggiunge: "Palermo prosegue nel suo cammino verso una digitalizzazione completa dei servizi a beneficio del cittadino. Semplificazione e accessibilità sono state le due parole chiave del percorso degli ultimi due anni, in cui siamo passati dalla 77esima posizione del 2019 alla 12esima nel 2021. Un importante risultato, ottenuto grazie al grande lavoro della Sispi e dell'ufficio Innovazione, che ci consente di alzare ancora di più l'asticella per puntare ad una digitalizzazione ancora più estesa e che semplifichi l'accesso ai cittadini".