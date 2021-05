Attivati altri 32 posti per lattanti negli asili comunali, riaperte le iscrizioni

Più spazio per i lattanti negli asili nido comunali. L’assessorato alla Scuola ha attivato altri 32 posti aggiuntivi dedicati ai piccoli (da zero a dodici mesi) e li ha divisi tra Braccio di Ferro, Libellula, Maria Pia di Savoia e Tom & Jerry (8 ciascuno). Contestualmente sono stati riaperti i termini per le domande di iscrizione, che si possono presentare da domani al 28 maggio.

“L’ulteriore ampliamento del numero di posti offerti nei nostri asili nido per il prossimo anno scolastico - sottolinea l’assessore alla Scuola, Giovanna Marano - è frutto dell’attenzione e della volontà costante di questa amministrazione per il miglioramento della quantità, oltre che della qualità, dei servizi educativi proposti. Un’opportunità aggiuntiva che potrà essere di supporto ai genitori di bimbe e bimbi nella fascia da zero a 12 mesi e dei piccoli che nasceranno entro il 31 luglio nel cammino verso la ripartenza ed il superamento dell’emergenza sanitaria”.

Come presentare la domanda

Gli interessati potranno presentare le istanze, esclusivamente online, attraverso il Portale Scuola. Per compilare la domanda basterà accedere alla sezione "Servizi on line", dal menù principale, e scegliere l’opzione "Istruzione Infanzia", previa registrazione. Dopo avere concluso e salvato la pratica, si riceverà una ricevuta con il numero di protocollo assegnato. Sarà necessario allegare il modello Isee, con scadenza 31 dicembre 2021, contenente entrambi i genitori (anche se non conviventi) e copia del documento di identità. In alternativa, potrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.), con scadenza 31 dicembre 2021, ma bisognerà integrare il modello Isee entro il 7 giugno, pena il collocamento in coda alla graduatoria generale.

Anche le famiglie già inserite nella graduatoria provvisoria presso altri asili, potranno presentare istanza per i posti aggiuntivi nei quattro nidi indicati. Scegliendo la nuova struttura, però, si verrà esclusi dalla graduatoria provvisoria ancora in corso di pubblicazione, come previsto dal regolamento.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare guida per la compilazione sul sito, seguendo il seguente percorso dal menù principale: Servizi educativi 0/6, Asili nido, Guida all’iscrizione.

I genitori privi di strumentazione informatica o che abbiano bisogno di assistenza possono rivolgersi, muniti della documentazione necessaria, ai seguenti tre sportelli informativi: assessorato alla Scuola Area della Scuola, via Notarbartolo 21/A. E’ possibile chiamare i numeri 091.7404341/74, dalle 8.30 alle 13, dal lunedì al venerdì. Il ricevimento è previsto il mercoledì, dalle 15 alle 17,30; scuola dell’infanzia comunale Oberdan, via Paratore 13. Per concordare data e ora si può chiamare al numero 091.6470882, dalle 8.30 alle 13, dal lunedì al venerdì. Il ricevimento è previsto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12,30 e il mercoledì dalle 15 alle 17,30; scuola dell’infanzia comunale Germania, via Germania 8. Per concordare data ed ora si può chiamare al numero 091.7404374, dalle 8.30 alle 13, dal lunedì al venerdì. Il ricevimento è previsto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12,30 e il mercoledì, dalle 15 alle 17,30.