Comune, Orlando riceve nuovo comandante dei carabinieri Sicilia

Incontro istituzionale oggi pomeriggio a Palazzo delle Aquile, dove il sindaco Leoluca Orlando ha ricevuto il generale di brigata Rosario Castello, nuovo comandante della Legione Carabinieri Sicilia.

"Ho espresso al Generale - ha detto Orlando - i miei migliori auguri di buon lavoro per un incarico tanto importante quanto gravoso, conscio del ruolo fondamentale che l'Arma dei carabinieri svolge non solo nel contrasto al crimine e ad ogni forma di illegalità, ma anche come elemento fondamentale di testimonianza della presenza dello Stato nel nostro territorio".