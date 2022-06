Comune senza soldi, sarà un Festino low cost: Lagalla costituisce un coordinamento di istituzioni culturali

Un coordinamento di istituzioni culturali per progettare, a costo zero, il Festino di Santa Rosalia 2022 (398esima edizione). Lo ha costituito il Comune e sarà formato dall'Università, dal Teatro Massimo, dal Teatro Biondo, dal conservatorio "Vincenzo Bellini", dall'Accademia di Belle Arti, dalla fondazione The Brass Group.

A guidarlo sarà il professore Maurizio Carta, urbanista, che secondo i rumours potrebbe anche entrare nella Giunta comunale: lo ha nominato il sindaco Roberto Lagalla, che ha chiesto un Festino all'insegna della qualità, della sobrietà e soprattutto del risparmio. Sì, perché le note vicende che riguardano i conti del Comune - l'ente è senza il bilancio di previsione 2021 e 2022 - non ci sono soldi.

Dopo due anni di pandemia, però, la città attende la festa - religiosa e pagana - in onore della Santuzza e il nuovo sindaco il 14 luglio prossimo vuole salire sul carro ai Quattro Canti per gridare "Viva Palermo e Santa Rosalia". Il Comune così ha chiesto il contributo delle più importanti istituzioni culturali cittadine e, contestualmente, è partito alla caccia dei soldi per coprire le spese vive: circa 50 mila euro. Per coprire il resto dei costi ci si è affidati alle donazioni degli enti coinvolti. L'Autorità portuale, ad esempio, offrirà i fuochi d'artificio; mentre l'accademia di Belle Arti si occuperà dell'effigie e dei decori del carro, che sarà quello di due anni fa.

Il Comune intende inoltre coinvolgere la fondazione Federico II, la fondazione Sicilia, la Città metropolitana per le luminarie ed eventuali sponsor privati per il concerto dopo i giochi di fuoco. In corteo dovrebbero sfilare i professionisti del mondo della sanità che negli ultimi due anni contrassegnati dal Covid: dai medici agli infermieri, passando per il personale del 118, fino alle forze dell'ordine.

Dopo aver ringraziato "il sindaco Lagalla, il rettore Midiri e tutti gli amministratori delle istituzioni culturali per avermi dato il privilegio di coordinare la task force in questa fase iniziale", il professore Carta ha scritto su Facebook che questa "è l'occasione per riattivare il tavolo interistituzionale costituito per Capitale italiana della Cultura 2018 e che è stata una potente comunità culturale e creativa per co-progettare futuro. Il Festino di Santa Rosalia è più di una festa, è un grande ballo di piazza che convoca, richiama, attrae, coinvolge, integra, abbraccia, pacifica. E' un modo di essere di Palermo, che ogni anno rinnova il patto di comunità che le permette di rinascere dai problemi e tornare a guardare il futuro, insieme".