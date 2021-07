VIDEO | Ordinanze anti Covid del sindaco: stop a bevande in bottiglie di vetro e chiusura delle strade affollate

Con il primo provvedimento, da domenica 1 agosto e fino al 26 settembre, nei weekend scatterà il divieto di vendita (anche da distributori automatici) dalle 20 alle 7 di bibite in contenitori "il cui utilizzo improprio possa minacciare l'incolumità delle persone". Col secondo atto, fino al 30 settembre, Orlando si riserva d'interrompere il transito di pedoni e auto in alcune vie del centro in caso di assembramenti dalle 18 alle 4