Regalo di Natale del Comune agli ambulanti, sospesi fino al 20 gennaio i divieti nel centro storico

Regalo di Natale del Comune agli ambulanti: un'ordinanza emanata dal sindaco Roberto Lagalla ha sospeso fino al 20 gennaio i divieti nel centro storico previsti da un precedente provvedimento.

Lo scopo dell'ordinanza è quello di agevolare lo svolgimento il commercio durante il periodo delle feste. Per evitare però, come in passato, che ci sia troppo caos e gli abusivi prendano il sopravvento, l'amministrazione comunale assicura più controlli: “Contemporaneamente - si legge in una nota diffusa da Palazzo delle Aquile - si provvederà a incrementare i controlli anche con l'intervento di personale della Protezione civile e agenti delle forze dell'ordine in pensione».