Il Comune rimodula i fondi: 12,5 milioni per realizzare l'intero cimitero di Ciaculli

Con i 15 milioni di euro stanziati per il primo lotto, verrà realizzato l'intero cimitero di Ciaculli. Il nuovo camposanto quindi costerà 12,5 milioni; mentre la somma restante sarà utilizzata per collocare 1.200 loculi prefabbricati ai Rotoli (2 milioni di euro) e allacciare alla fognatura il nuovo forno crematorio (500 mila euro).

E' quanto prevede una direttiva indirizzata agli uffici comunali che hanno firmato il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore ai Cimiteri Toni Sala. Adesso tocca agli uffici rimodulare lo studio di fattibilità e compiere gli adempimenti per ottenere il nulla osta del dipartimento per le Politiche di coesione della presidenza del Consiglio dei ministri.

"L’obiettivo - spiega l’assessore Sala - è continuare a coniugare interventi di breve e lungo termine che ci consentano di affrontare l’emergenza nell’immediato e di gettare le basi perché non si ripeta più nei prossimi anni. Anziché costruire un primo lotto a Ciaculli, che prevedrebbe per lo più servizi comuni, parcheggi e solo un primo gruppo di cappelle e nicchie murali, punteremo invece sulla realizzazione di un impianto completo e con una prevalenza di posti per inumazione, pari a 5 mila, che oggi invece sono estremamente carenti. Al tempo stesso, con un residuo del finanziamento, sbloccheremo i processi autorizzativi per la realizzazione sia del nuovo forno crematorio, attualmente fermo perché l'Asp ha contestato il mancato allaccio fognario, che dei 1.200 loculi prefabbricati. Incrementare l'offerta di sepolture per inumazione e di cremazioni è fondamentale per superare in modo definitivo l'emergenza".

"I cimiteri esistenti non possono essere ampliati - aggiunge l'assessore Sala - e la necessità di un nuovo impianto ormai è impellente: la pandemia ha fatto aumentare il tasso di mortalità e, la crisi, la richiesta delle più economiche sepolture per inumazione, scelte dal 60% delle famiglie. Procedono, intanto, le attività delle altre misure che prevedono ai Rotoli, la collocazione dei 424 loculi temporanei, la realizzazione del campo di inumazione da 198 posti, l’interramento degli ipogei nelle ex concessioni perenni per altri 172 posti, la manutenzione delle sepolture di proprietà dell'amministrazione che consentirà di reperire ulteriori 150 posti".

"Nei limiti della disponibilità finanziaria ottenuta - afferma il sindaco Orlando - prosegue l'azione dell'amministrazione comunale secondo le apposite indicazioni della cabina di regia da tempo istituita. Si tratta di interventi volti a superare le criticità determinate dai noti problemi finanziari, organizzativi e di personale, anche oggetto di attenzione e denunce alle autorità competenti e che hanno determinato l'incremento del numero di salme a deposito. Con questi provvedimenti si sta avviando una graduale risoluzione dei problemi relativi all'emergenza cimiteriale".