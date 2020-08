Nuovo look per l'Anagrafe: effettuata la manutenzione e installate panchine per gli utenti

L'Anagrafe di viale Lazio si rifà il look. In concomitanza con le festività di Ferragosto, su indicazione del vicesindaco Fabio Giambrone, si è provveduto ad alcuni interventi per il decoro: dalla manutenzione dei locali all'installazione di elementi di arredo a servizio dell'utenza. E' stato, inoltre, avviato un piano per la razionalizzazione degli spazi, che prevede la delocalizzazione della casa comunale in modo tale da rendere l'intero spazio di viale Lazio disponibile per i servizi anagrafici.

E' quanto comunica l'amministrazione comunale in una nota, aggiungendo che a partire da oggi il servizio Anagrafe sospende momentaneamente la ricezione e l'istruzione delle istanze di cambio domicilio. Le istanze potranno essere inoltrate via email, con la modulistica che potrà essere scaricata dal sito del Comune e la documentazione allegata oppure presentate direttamente agli sportelli anagrafici delle postazioni decentrate di riferimento, "previa regolare prenotazione da effettuarsi sul sito del Comune, tramite il sistema di prenotazione online".