Meno posti disponibili negli asili nido comunali: 666 i bambini ammessi, 466 restano in lista d'attesa

Sono 666 i bambini fino a tre anni di età - 303 i riconfermati e 363 i nuovi ammessi - che frequenteranno gli asili nido comunali nel prossiomo anno scolastico. In quello precedente erano in totale 768.

E' quanto emerge dalle 26 graduatorie provvisorie (tante quanti gli asili agibili) stilate dall'assessorato comunale alla Scuola dopo aver passato al setaccio le 1.143 domande ritenute valide (in calo rispetto alle 1.193 presentate nel 2021). In lista d'attesa rimangono così 466 bimbi (erano 425 a settembre dello scorso anno).

A conti fatti, oltre alle cinquanta domande in meno, il calo degli ammessi negli asili del Comune è dovuto a una riduzione della capienza complessiva nelle strutture sparse nei vari quartieri della città: si è infatti passati dagli 855 posti dell'anno scolastico 2021-2022 agli attuali 730, come si evince dai dati forniti dal servizio Attività rivolte alle Scuole dell'Infanzia. Restano però liberi 64 posti (48 per i lattanti e 16 per i semidivezzi) nei nidi Girasole, Filastrocca, Tornatore, Grillo Parlante e Rallo.

Nella determina firmata dal capo area Maria Anna Fiasconaro viene messo nero su bianco che ci sono alcuni asili - Ermellino, Libellula e Tom&Jerry - che "non sono in possesso, ad oggi, della Scia antincendio", motivo per cui è stato necessario "rimodulare le graduatorie tenendo conto della capienza massima di 30 unità, garantendo l’accesso ai bambini riconfermati". Tuttavia, prosegue la dirigente, "laddove si verificassero le condizioni per ottenere il certificato antincendio, la capacità ricettiva degli asili nido in questione sarà modificata ammettendo alla frequenza quelle bambine e quei bambini che attualmente sono rimasti in lista d’attesa".

Ma non è tutto. "Il numero degli ammessi alla frequenza - si legge ancora nella determina - potrà essere suscettibile di ulteriori modifiche, alla luce dell’andamento epidemiologico e degli standard previsti dalle linee guida ministeriali per l’emergenza epidemiologica Covid che possano comportare una riduzione, anche significativa, dei minori".