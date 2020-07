Asili nido, il 7 settembre la riapertura: "Misureremo la temperatura all'ingresso"

Il Comune ha fissato per il 7 settembre la riapertura degli asili nido. Lunedì intanto verranno pubblicate le graduatorie provvisorie per l'ammissione nelle strutture comunali dei bimbi da 0 a 6 anni, anche se tardano ad arrivare le linee guida del governo e i protocolli sanitari da rispettare.

E' quanto emerso stamani nel corso di una conferenza stampa, tenutasi presso l'asilo nido comunale "L'Aquilone". Giovanna Marano, assessore alla Scuola, ha illustrato le scelte relative ai servizi educativi comunali per la prima infanzia (0-6 anni) in vista del nuovo anno scolastico. "In attesa delle linee guida - ha detto l'esponente della Giunta Orlando - la nostra strategia sarà quella di tracciare famiglie ed educatori. Spero che il criterio stabilito dai protocolli sanitari sia quello della temperatura. Noi la misureremo all'ingresso".

Le 26 strutture comunali (più il Centro bambini e famiglie) possono accogliere oggi potenzialmente 870 bambini circa. In totale sono 846 i bambini ammessi (441 quelli riconfermati, 405 i nuovi). Le media è di 35-36 bambini per struttura con 8-9 educatori. Altri 535 bambini sono in lista di attesa. L'amministrazione conta di recuperare diverse unità, attingendo ai residuali posti vacanti ancora presenti in alcuni nidi, alle graduatorie degli asili vicini e, poi, come di consueto, avvalendosi degli asili accreditati e di una sezione "Primavera" che esiste già da qualche anno.

Per i bambini riconfermati, la riapertura è fissata per il 7 settembre. Per coloro che, invece, sono al primo inserimento e che, quindi, necessitano di un periodo di ambientamento più lungo, anche in presenza del genitore, l'ingresso al nido sarà nelle due settimane successive. Le fasce orarie saranno le seguenti: 7.30-13.30 e 8-14.





“Abbiamo ritenuto opportuno - ha aggiunto Marano - assumerci la responsabilità di anticipare i tempi di pubblicazione della graduatoria, rispetto alla comunicazione delle linee guida da parte del ministero ad un mese circa dalla riapertura, perché è importante che le famiglie comincino ad incassare qualche certezza, dopo mesi vissuti nel buio più assoluto. Di solito, infatti, queste graduatorie vengono pubblicate a marzo, purtroppo ora siamo giunti quasi ad agosto".

Il viceministro Ascani ha riconvocato una riunione per lunedì. "Pensiamo che, a livello nazionale, - è la considerazione di Marano - i ritardi dipendano dall'esigenza di definire protocolli specifici per una fascia di età in cui non ci può essere la distanza, ma ci devono essere tante attenzioni e tanta consapevolezza della prevenzione, delle norme igieniche e, soprattutto, tanta voglia di sanare tutta quella distanza, quella lontananza e quelle discontinuità che i bambini hanno sentito per sei mesi. E gli adulti devono farsene carico. Ripartiamo, dunque, con un patto di corresponsabilità, che riguarda tanto le educatrici, quanto i genitori perché valgano le regole di prevenzione, di tracciabilità sanitaria, ma al contempo quel senso familiare e di cura che i bambini hanno ricevuto in questi luoghi prima del Covid".



"Un grande impegno per i bambini e le famiglie, in vista di un anno scolastico che si preannuncia, anche più del precedente, pieno di incognite - ha affermato il sindaco Leoluca Orlando -. Motivo in più per rilanciare e rafforzare l'alleanza che unisce personale delle scuole e degli spazi educativi, famiglie e Amministrazione comunale, per l'obiettivo comune che è il benessere dei nostri figli e nipoti".

