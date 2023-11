Comune, Fp Cgil: "Si approvi il bilancio consolidati per le stabilizzazioni e aumenti di ore"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Bisogna che il consiglio comunale approvi il bilancio consolidato 2022, tappa indispensabile per attuare le politiche del personale. Senza questo passaggio nessuna assunzione, nessuna stabilizzazione e nessun aumento di ore per i dipendenti comunali sarà possibile entro il corrente anno. È necessario rimodulare entro il 2023 la vigente programmazione delle azioni sul personale, anticipando l'incremento orario per le categorie A e B. Contestualmente è necessario già dal prossimo anno attuare tutte le possibili progressioni verticali in deroga. Per questo occorre approvare in tempi brevi una coerente variazione di bilancio 2023 e presentare alla città un bilancio preventivo 2024-2026 capace di garantire una programmazione seria sul personale che guardi in prospettiva sia ai dipendenti sia ai servizi da erogare alla cittadinanza”. Lo dice Luigi D’Antona segretario aziendale della FP CGIL congiuntamente al gruppo Rsu. “Bisogna che l’amministrazione investa sul personale portando tutti i lavoratori a full time, azione necessaria per avviare le progressioni verticali ordinarie per tutto il personale comunale e avviare i concorsi pubblici", ribadiscono D’Antona ed il gruppo Rsu Fp Cgil.