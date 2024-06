Comune, 700 mila euro per il diserbo: via le erbacce e le sterpaglie da più di 500 chilometri di territorio

Nei 12 milioni delle variazioni di bilancio approvate venerdì dal Consiglio comunale ci sono 700 mila euro destinati al diserbo. La città è invasa da erbacce e sterpaglie. La pulizia urge da tempo e adesso sono state inviduate in bilancio le somme per intervenire nei primi 500 chilometri di territorio.

La Reset, che materialmente effettuerà il diserbo, sta valutando assieme al settore Verde del Comune le priorità: sicuramente verranno tolte erbacce e sterpaglie nelle zone a rischio incendi; dopodiché saranno prese in considerazione le borgate marinare, il percorso del Festino di Santa Rosalia e verrà fatta una cernita fra le aree segnalate da cittadini, associazioni, consigieri comunali e di circoscrizione.

"Questo è solo il primo passo che ci vede proiettati attraverso la Reset a intervenire in tutta la città", ha detto l'assessore comunale al Verde, Piero Alongi, che stima in poco più di due mesi il tempo necessario a completare il diserbo nei primi 500 chilometri lineari di territorio cittadino. Come ha sottolineato il consigliere, Salvo Alotta (Forza Italia), "la variazione di bilancio consentirà di risolvere l'emergenza per poi proseguire con la programmazione biennale". Un'altra forzista, Catia Meli, ha parlato di "investimento significativo per prevenire problemi legati alla salute pubblica e al decoro urbano. La nostra città - ha aggiunto Meli - sta vivendo un momento cruciale di trasformazione. E' fondamentale che ogni intervento garantisca un miglioramento concreto della qualità della vita. Con il diserbo e la pulizia delle aree urbane avremo una città più pulita e sicura".

Il resto dei fondi servirà per completare alcuni progetti riguardanti la pubblica illuminazione - dal potenziamento delle telecamere per la Ztl (200 mila euro), per monte Pellegrino (altri 200 mila euro) e per le torri faro della circonvallazione (300 mila euro) - mentre grazie a una parte della tassa di soggiorno (2 milioni), così come deciso in precedenza dal Consiglio, la Tari per il 2024 sarà un po' meno salata. Questa variazione andrà a ridurre il contributo destinato al Teatro Massimo (1,5 milioni in meno nel 2024, 2 milioni nel 2025 e altrettanti nel 2026), che però sarà compensato con un prelievo dal fondo di riserva.

La manovra è passata senza emendamenti, nemmeno quello dell'assessore alle Attività sociali Rosi Pennino che prevedeva di spostare le somme per il rilancio del mercato dell'usato all'Albergheria sull'emergenza casa e sul sostegno alle persone fragili. La variazione dovrebbe approdare in Giunta questa settimana. Resta però il fatto che, da un punto di vista politico, sia mancato il sostegno della maggioranza a un'indicazione proveniente da un assessore.