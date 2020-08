Comune, estate di gioco ma in sicurezza per i piccoli: finanziati 34 progetti

Sono 34 i progetti presentati da 31 associazioni ed enti che sono stati ammessi al contributo economico per il progetto "Estate 2020", che impegneranno fino al prossimo 14 settembre in attività ludico ricreative a titolo gratuito bambine, bambini, ragazze e ragazzi di età comprese tra i 3 e i 14 anni. Il dato è reso noto dal Comune.

La somma poco superiore a 977 mila euro da destinare agli enti è parte dello stanziamento complessivo di circa 1,8 milioni di euro fatto dallo Stato per il Fondo per le politiche della famiglia. I 31 enti hanno risposto a un avviso pubblicato sul sito del Comune lo scorso luglio, che resta comunque aperto per altri soggetti che volessero usufruire del contributo (informazioni alla pagina https://www.comune.palermo.it/noticext.php?cat=4&id=28119).

In totale, con questi progetti, saranno circa 900 i minori che saranno coinvolti nelle attività, mentre il Comune, in particolare l'assessorato per la Cittadinanza sociale guidato da Giuseppe Mattina, invierà a tutte le comunità cittadine un invito a organizzare iniziative che possano essere finanziate con questi fondi.

"Anche se questi fondi, come altri legati all'emergenza Covid-19, sono arrivati in ritardo - spiega l'assessore Mattina - ci sono ancora diverse settimane per organizzare attività sportive, ludiche, ricreative e culturali per i ragazzi e i bambini, che certamente hanno più di altro sofferto il lungo periodo di lockdown".

Questi gli enti già ammessi al progetto:

COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA'

ASSOCIAZIONE ELEMENTI

SOC. COOP. SOC. LO SCARABOCCHIO ARL ONLUS

A.S.D. KALAJA

DIMENSIONE BIMBO IMPRESA SOCIALE S. N. C.

INVENTARE INSIEME (ONLUS)

IL GRANDE ALBERO

ASSOCIAZIONE LIBERITEATRI

ASSOCIAZIONE OMNIBUS

DISNEYLAND COLLEGE SOC COP SOC

BELLI E MONELLI SOC. COOP. SOC.

NICO E NICA COLLEGE

M.A.G. COOPERATIVA SOCIALE

ASSOCIAZIONE LILLIPUT

ASAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

SOC. COOP. SOC. LIBERA...MENTE

GLI APOSTOLI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

APOGEO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

SEGNI PARLANTI

ASSOCIAZIONE CULTURALE

KIKIZ CLUB

COOPERATIVA SOCIALE HELP

CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.

ASD GRUPPO SPORTIVO DON ORIONE

A.S.D. WISSER CLUB

ASSOCIAZIONE CULTURALE "SAN GIOVANNI APOSTOLO" ONLUS

CENTRO INTERNAZIONALE DELLE CULTURE UBUNTU

ASSOCIAZIONE CRESCERE INSIEME ONLUS-APS

ASSOCIAZIONE KALA ONLUS

ASSOCIAZIONE DAEDALUM

A.S.D. CALCIO CICCIO GALEOTO