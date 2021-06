Il Piano regolatore spiegato ai più piccoli: intesa tra Comune e Unipa

Sì della Giunta a un accordo con il dipartimento di Architettura per una collaborazione didattica e scientifica. L'assessore Giusto Catania: "Tra gli scopi, quello di realizzare un libretto digitale che spieghi ai bambini e alle bambine di Palermo cosa è e come funziona il Piano regolatore generale"

Comune e Università insieme per rendere alla portata di tutti, anche dei bambini, temi come l'urbanistica e la geografia urbana. La Giunta ha approvato, su proposta dell’assessore all’urbanistica Giusto Catania, un atto con il quale si definisce un protocollo d'intesa con il dipartimento di Architettura "al fine di attuare una collaborazione didattica e scientifica"

La collaborazione è orientata soprattutto al mondo dell'infanzia e alla trasmissione di conoscenze e competenze di base su cos'è e come funziona un Prg (Pino regolatore generale).

"L’università - spiega Catania - è un partner fondamentale per realizzare attività di ricerca e percorsi didattico-sperimentali con diversi docenti e studenti dei corsi di studio in Urbanistica e Scienze della città e con quelli di Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale. Tale attività avrà come obiettivo quello di realizzare un libretto digitale che spieghi, ai bambini e alle bambine di Palermo, cos'è e come funziona il Piano regolatore generale".

“La collaborazione interistituzionale tra Comune e Università è molto importante – dice il sindaco Leoluca Orlando - al fine di sviluppare forme di collaborazione finalizzate alla costruzione di pratiche partecipative nell'ambito della pianificazione urbanistica della città” .