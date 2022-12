Comune, svolta digitale allo Stato civile: dal primo gennaio gli atti non saranno più trascritti a mano

Era ora. Svolta digitale allo Stato Civile: dal primo gennaio non saranno più trascritti a mano gli atti di nascita, di morte, di cittadinanza e di matrimonio. Gli impiegati della sede centrale di piazza Giulio Cesare e delle postazioni decentrate, compresi gli impianti cimiteriali, dovranno redigere i certificati in formato esclusivamente elettronico.

"L'avvio sperimentale della nuova piattaforma dei servizi di Stato Civile del Comune rende necessario un periodo di carattere transitorio che riguarderà, per circa due settimane, la riqualificazione di tutto il personale". Lo scrive in una nota Palazzo delle Aquile, annunciando che, a partire da oggi, inizierà la formazione del personale per l'uso del software gestionale.

"Tutti gli uffici di Stato civile dislocati nel territorio comunale - prosegue la nota - saranno interessati da questa rivoluzione informatica che consentirà, a regime, la riduzione dei tempi di attesa per la formazione degli atti e una più efficace ed efficiente gestione dei servizi demografici".