Comune, Martinez e La Mattina (Uil Fpl): "Firmato il contratto decentrato, ecco cosa cambia per i lavoratori"

La Uil Fpl Sicilia e Palermo ha firmato insieme al Csa il contratto collettivo decentrato integrativo 2023/2025 e l’accordo economico 2023 con il Comune di Palermo. Lo dichiarano il segretario provinciale Ilioneo Martinez e la segretaria aziendale Rosalia La Mattina, che spiegano: “Nonostante i tanti limiti dovuto alla firma in extremis a fine anno, abbiamo firmato questo contratto che prevede lo stanziamento di oltre due milioni con grande senso di responsabilità nei confronti dei 5262 dipendenti che nel corso dell’anno hanno lavorato nell’interesse della cittadinanza”. Diverse le richieste della Uil che sono state accolte. Dal prossimo anno saranno attivati i servizi pomeridiani per gli eventi di tutta l'area culturale, con particolare riferimento al sistema bibliotecario, ma anche per gli Sportelli delle postazioni decentrate, Anagrafe e Stato Civile. Sono state incrementate economicamente e numericamente le indennità di responsabilità, di funzione e di servizio esterno per compensare i rischi e i disagi del personale della polizia municipale, considerata la grave carenza di personale che investe tutto il Comune di Palermo. E’ stata corretta la denominazione del personale educativo come riportato nel contratto. E’ stata accolta, infine, la maggiorazione del compenso di produttività del personale part time. Riconosciuta una produttività aggiuntiva da corrispondere a tutto il personale nel mese di febbraio 2024 e concordata una progressione economica per l’anno prossimo.