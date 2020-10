Parcheggi selvaggi in via Meli, da 2 anni s'attendono i dissuasori: "Delibera mai attuata"

Da due anni i residenti e i commercianti di via Giovanni Meli attendono l'installazione dei dissuasori sul lato destro del senso di marcia. Lo stabilisce una delibera della Giunta comunale (la numero 1340 dell'ottobre 2018), nei fatti mai attuata dal Coime, incaricata di posizionare i dissuasori per evitare i parcheggi selvaggi davanti a negozi e abitazioni.

La Giunta aveva deliberato infatti la semipedonalizzazione della storica arteria che collega piazza San Domenico alla Cala. Siamo in quello che una volta era il "cuore" del famoso quadrilatero di Sant’Eligio, il vecchio quartiere degli argentieri. Una strada oggi percorsa da molti turisti e cittadini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Forse però l'amministrazione comunale non la ritiene così strategica se non ha controllato che il Coime desse seguito alla delibera approvata nel 2018. Oggi festeggiamo un compleanno sgradevole: due anni di lavori mai iniziati" fa sapere un gruppo di commercinati, che "da circa sei mesi ha firmato un documento, inoltrato all’assessore Giusto Catania, per l'istituzione dell’isola pedonale e di un centro commerciale naturale che rilanci il vecchio quartiere degli argentieri e degli orafi di cui ormai si è persa memoria. Dal Comune però - concludono - nessun cenno d'interesse".

Gallery