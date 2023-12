Sport, via libera ai contributi per le squadre che disputano tornei nazionali: in arrivo dal Comune 650 mila euro

"In arrivo dall'amministrazione comunale contributi per 650 mila euro a beneficio delle società sportive agonistiche palermitane che disputano campionati nazionali di vertice. Le risorse sono quelle dell'intervento partecipativo". Lo rende noto l'assessore comunale allo Sport, Alessandro Anello. "Oggi in Giunta - prosegue - abbiamo approvato l'atto di indirizzo che ripartisce le risorse per la stagione 2023. Alle società con squadre in serie A e B andranno complessivamente 603 mila euro a parziale rimborso delle spese effettivamente sostenute, la parte restante andrà invece alle società impegnate nei campionati provinciali e locali. Per quest'ultime siamo già al lavoro per incrementare le somme a partire dal prossimo anno".

"L'intervento partecipativo è un sostegno concreto che le società sportive attendevano da tre anni e per questo ringrazio il sindaco Lagalla che alcuni giorni fa ha fatto sì che si prelevassero dal fondo di riserva le risorse necessarie per garantirlo. Sono particolarmente soddisfatto di questo risultato perché rappresenta una boccata d'ossigeno importante per le realtà cittadine che a livello agonistico si distinguono con ruoli di primo piano nel panorama nazionale", conclude Anello.