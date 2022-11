Disabilità, la Giunta comunale approva l'istituzione del Comitato territoriale per la promozione dei diritti

Su proposta dell?assessore alle Attività sociali, Rosi Pennino, la Giunta comunale ha approvato l'istituzione del Comitato territoriale per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

Il Comitato, che si doterà di tavoli tematici e di una cabina di regia, e che ha funzione consultiva e propositiva, lavorerà in linea con le indicazioni dell?osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, istituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in maniera tale da interloquire con i settori competenti dell?amministrazione comunale per la definizione e l?attuazione di politiche di inclusione e integrazione delle persone con disabilità.

"Con questo importante organismo di partecipazione - ha dichiarato l?assessore Pennino - dotiamo la nostra città di uno strumento particolarmente composito che mette a sistema, finalmente, il terzo settore con le istituzioni di Pubblica istruzione, Mobilità, Città metropolitana, Asp, Centro per l?Impiego e Ufficio scolastico regionale. E' proprio il codice del Terzo settore, approvato con il decreto legislativo 117 del 2017, che riconosce al rapporto e all'integrazione tra i vari soggetti competenti, che attraverso questo organismo abbiamo voluto concretamente realizzare, una funzione fondamentale nella costruzione di politiche eservizi rispondenti ai bisogni dei cittadini".

Il consigliere della Dc, Salvatore Imperiale, presidente della commissione Attività sociali, palude al lavoro svolto dall'assessore Pennino: "L'istituzione del comitato territoriale permetterà di dar voce immediata alle molteplici richieste che arrivano dal mondo della disabilità. I tavoli tematici di cui si doterà il comitato, che raggruppano i diversi settori, serviranno per ridurre la burocrazia e dare risposte immediate alle fasce più deboli".