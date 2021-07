Pochi impiegati e ferie in vista: il Comune chiude gli uffici di Boccadifalco e del Cep fino al 30 settembre

Il personale che resta in servizio verrà spostato temporaneamente in altre postazioni decentrate. Protestano le circoscrizioni, Silvio Moncada (presidente della Quarta): "Provvedimento sbagliato, non si può penalizzare l’utenza per coprire l’inefficienza della macchina organizzativa comunale"

Da oggi e fino al 30 settembre le postazioni decentrate di Boccadifalco e Cep resteranno chiuse. Così ha deciso l'amministrazione comunale viste le ferie imminenti e il personale ridotto all'osso. Gli impiegati che resteranno in servizio verranno temporaneamente spostati negli uffici di via Montepellegrino, Resuttana e Borgo Nuovo. Le proteste delle circoscrizioni sono culminate in un Consiglio straordinario organizzato dal presidente Silvio Moncada (quarta circoscrizione), che però non è riuscito a convincere il Comune a fare dietrofront.

"Si tratta di un provvedimento - insiste Moncada - che è sbagliato sia nel metodo che nel merito: non si può penalizzare l’utenza di un territorio a rischio come Boccadifalco per coprire l’inefficienza della macchina organizzativa comunale oramai al collasso. Il nostro personale ha dimostrato grande professionalità ma soprattutto ha garantito al Comune il 40% dei servizi ad utenti provenienti da tutta la città".

Moncada fa parlare i numeri: 20 mila operazioni fra rilascio di carte d’identità, certificati, cambi residenza, registrazioni nascite e morti, celebrazione matrimoni nei primi cinque mesi del 2021 presso le postazioni decentrate Mezzomonreale, Tricomi e Boccadifalco. "Siamo amareggiati dall’atteggiamento dell’amministrazione - conclude Moncada -. Avremmo voluto un confronto per comprendere le reali motivazioni della scelta ma la Giunta ha disertato l’invito. Comunque non ci fermeremo, siamo pronti alla mobilitazione".