Certificati e autorizzazioni: "Prorogati di 90 giorni quelli scaduti durante l'emergenza Covid"

Certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 "conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza". Lo ricorda il Comune a seguito dell'entrata in vigore del cosiddetto decreto "Cura Italia". A conti fatti, la proroga è valida fino al prossimo 13 gennaio 2021.

Fra i documenti prorogati rientrano i cosiddetti "tagliandi H", per i cittadini con disabilità, e le autorizzazioni alla sosta in stalli dedicati. "Non vi è pertanto alcuna necessità di richiedere rinnovi presso i competenti uffici", si legge in una nota di Palazzo delle Aquile.

