Centri estivi per minori, ecco l'avviso per la richiesta d'accesso ai contributi

E' online sul sito istituzionale del Comune l'avviso per la richiesta di accesso ai contributi previsti dal Fondo nazionale per le politiche per la famiglia, per le strutture che nel corso dell'estate 2020 organizzano attività rivolte a minori di età compresa fra 3 e 14 anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Tramite l'avviso - si legge in una nota - l'amministrazione comunale intende sostenere l'organizzazione di attività, ludiche, ricreative, culturali e sportive che si svolgono sul territorio cittadino e sono organizzati da enti ed associazioni che rispettano le linee guida per la prevenzione del Covid-19. Le attività proposte dovranno svolgersi per almeno cinque giorni a settimana e per almeno quattro ore giornaliere tra le ore 7 e le ore 19 di ogni giorno, nelle settimane ricomprese nel periodo estivo di interruzione delle attività didattiche".



I bambini e gli adolescenti partecipanti non dovranno provenire da famiglie percettrici del cosiddetto bonus baby-sitting.

Gli enti potranno ricevere un rimborso giornaliero per ciascun minore coinvolto variabile fra 9 e 17 euro giornalieri, oltre un rimborso forfettario di 2.000 euro per spese generali ogni quattro settimane di attività, fino ad un massimo di otto settimane.