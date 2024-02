Carini, Comune acquista un nuovo scuolabus da 25 posti con una pedana per sedia a rotelle

Da oggi il Comune di Carini ha un nuovo scuolabus a servizio degli studenti. Il mezzo, un Daily pop, è stato acquistato dall’ente ed è costato 103 mila euro. Ha 25 posti disponibili, più una pedana per sedia a rotelle ed è quindi adatto a trasportare anche persone con disabilità. Il nuovo scuolabus va ad arricchire il parco mezzi composto da altri due scuolabus, uno da 13 e uno da 17 posti, attualmente a disposizione degli studenti portatori di handicap.

“L’iter che ha portato alla giornata di oggi - commenta l'assessore alle Politiche sociali Salvo Badalamenti - è stato lungo e farraginoso. Finalmente abbiamo raggiunto l’obiettivo. Voglio ringraziare l’ ufficio dei servizi sociali e nello specifico la dottoressa Diana Ciluffo e il capo ripartizione Pietro Migliore, l’ufficio ragioneria, l’ex assessore alla Disabilità Salvatore Cardinale e la consigliera comunale Serafina Lo Piccolo che circa due anni fa hanno iniziato con me questo percorso. Il mezzo - conclude Badalamenti - sarà messo a disposizione degli studenti per le gite scolastiche”.

“Voglio ricordare che - afferma il sindaco Giovì Monteleone - da circa un paio di mesi abbiamo assunto per concorso un altro autista, salgono quindi a tre i dipendenti comunali con questa mansione. Un fatto che, insieme all’evento di oggi, testimonia l’impegno costante dell’amministrazione per cercare di dare servizi ai cittadini di un Comune in continua crescita. In tema di istruzione e servizi sociali il nostro impegno - continua il primo cittadino - è testimoniato anche dai tanti lavori in corso per costruire altre aule scolastiche e dai cantieri già appaltati per costruire nuovi asili nido e una scuola materna. Infine, voglio ricordare - conclude il primo cittadino - che, insieme a Pmg Italia e Anffas Palermo siamo parte attiva del progetto ‘Città ad impatto positivo’ che prevede anche la consegna al Comune, in convenzione, di un doblò con pedana mobile per trasportare le persone con disabilità del territorio. Ne approfittiamo per invitare gli imprenditori ad aiutarci a fare diventare il progetto realtà”.