Bertolino e Inzerillo (Italia Viva): "Sospendere l'attuazione del regolamento anti evasione"

Sospendere l'attuazione del regolamento anti evasione. Questa è la proposta fatta durante la conferenza dei capigruppo dai Consiglieri Francesco Bertolino e Gianluca Inzerillo del gruppo Italia Viva. La proposta largamente condivisa e proposta dalla maggioranza dei capigruppo desidera posticipare quanto previsto dal regolamento stesso, così come già proposto in passato. L'intenzione, così come già avvenuto, è quello di poter attuare il regolamento di contrasto all'evasione ad un momento successivo rispetto al quadro drammatico che oggi le attività economiche vivono in città. "Tale proroga desidera essere - affermano Bertolino e Inzerillo - un segnale di vicinanza da parte dell'Amministrazione alle tante realtà sane che nel quadro drammatico di oggi, vivono effettive difficoltà di bilancio".