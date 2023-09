Bagni chimici nei mercatini, collocati i primi due in via Sebastiano La Franca

Due bagni chimici per ciascuno dei 22 mercatini rionali della città. Il Comune ha collocato oggi i primi due in via Sebastiano La Franca, in zona Oreto, facendo scattare un servizio atteso da tantissimi anni. L'assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti parla di "un impegno di civiltà che l’amministrazione ha voluto mantenere con gli attori interessati, affidando il servizio a una ditta che si occuperà anche della manutenzione dei bagni in modo da avere strutture sempre efficienti e funzionanti".

"Un segnale - aggiunge Forzinetti, presente stamattina al mercatino assieme al sindaco Lagalla ed ai consiglieri comunali della commissione Attività produttive - per un settore importante per il tessuto produttivo per la città, con il quale l’amministrazione intende mantenere una collaborazione, finalizzata al rispetto delle regole e al miglioramento dei livelli di pulizia delle aree di mercato".

Così Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo: "E' una cosa che potrebbe sembrare banale, ma che per tanti operatori commerciali e semplici cittadini è invece un'importante novità. Vogliamo dare più decoro ai mercatini e offrire un servizio fondamentale a chi lavora o compra. Insieme al sindaco Roberto Lagalla, all'assessore Giuliano Forzinetti, al consigliere Ivan Amorello e altri colleghi, ne abbiamo approfittato per visitare il mercato, parlare con gli operatori e studiare nuove iniziative a sostegno dell'economia e della vivibilità della nostra città".

"L’installazione dei primi bagni chimici presso i mercatini rionali è un primo piccolo passo positivo riguardo al quale riconoscere l’impegno dell’assessore Forzinetti. La sfida per rendere questi mercati civili e rispettosi della cittadinanza resta però ancora lunga e difficile. Non si può non evidenziare il fallimento rispetto alla sperimentazione della raccolta differenziata annunciata lo scorso febbraio in pompa magna all’interno del mercato di viale Campania e in generale su tutti i 22 mercati. Sulla raccolta differenziata nei mercati e, in generale, sulla pulizia chiediamo all’assessore Forzinetti in sinergia con le commissioni competenti di riattivare un percorso per individuare delle soluzioni", dichiara il consigliere comunale e capogruppo del M5S Antonino Randazzo.