Bagheria cerca il nuovo comandante della polizia municipale: pubblicato il bando

Un nuovo comandante della polizia municipale per Bagheria. Il Comune ha pubblicato il bando per la selezione pubblica (a tempo pieno e determinato). Pubblicato anche un secondo avviso, per l'affidamento di un incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato per dirigente contabile.

L'avviso, per entrambe le figure dirigenziali, sarà all'albo pretorio per 20 giorni e i termini di presentazione delle domande scadono il 1 dicembre 2021. Le informazioni sui requisiti, sul trattamento economico, sui titoli e sulle modalità di presentazione delle domande sono tutte disponibili nell'avviso pubblico.

Dal Comune precisano che "La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente per pec (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: protocollo@comunebagheria.telecompost.it e dovrà essere debitamente sottoscritta, inviata unitamente agli allegati, i quali costituiscono parte integrante della stessa, in un unico file in formato Pdf. Nel caso in cui la domanda di partecipazione venga trasmessa da casella di posta elettronica certificata, la stessa potrà essere sottoscritta con firma autografa e scannerizzata su file esclusivamente formato Pdf. La Pec è valida solo se il soggetto richiedente ne è titolare. L’oggetto della pec dovrà contenere la dicitura: “Selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato e pieno di Dirigente Contabile o Dirigente Comandante della Polizia Municipale ( a secondo dell'avviso di interesse) ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000”.