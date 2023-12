Bagheria, il Comune assume tre nuovi vigili ma solo per due mesi

Da oggi, ma solo per i prossimi due mesi, il Corpo di polizia municipale di Bagheria potrà fare affidamento su tre nuovi ispettori. Si allarga, seppur temporaneamente, la dotazione organica dei vigili bagheresi con l'entrata in servizio di Salvatore Ponsini, Fabrizio Lazzano e Vincenzo Monteleone. Gli agenti sono entrati in graduatoria dopo l'ultima selezione fatta dal Comune di cui è risultato vincitore Ponsini.

Al momento saranno in servizio per due mesi com un orario di 24 ore settimanali. In seguito, si legge in una nota diffusa dal Comune, l'Amministrazione "spera di procedere a reperire i fondi per l'assunzione definitiva". Oggi il sindaco Filippo Maria Tripoli, gli assessori Giuseppe Tripoli, Daniele Vella e Francesco Gurrado, hanno incontrato i neo assunti per augurare loro buon lavoro.

Gli agenti, coordinati dal comandante della polizia municipale, Maurizio Parisi sono entrati in servizio oggi e svolgeranno le stesse attività di controllo del territorio e le mansioni previste per il loro ruolo di ispettore.