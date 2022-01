Il contenzioso con l'avvocato si chiude dopo 20 anni, il Comune potrà incassare 250 milioni di... lire

La vicenda al centro del processo è talmente vecchia che si ragiona addirittura in lire, precisamente di oltre 255 milioni. Ma adesso - esattamente a 20 anni dalla sentenza di primo grado - il lungo contenzioso tra il Comune di Palermo e un avvocato, che era amministratore di un centinaio di case di proprietà dell'Amministrazione, si è definitivamente chiuso. A favore di Palazzo delle Aquile, che a questo punto dovrebbe recuperare un centinaio di migliaia di euro. E, alla luce delle condizioni disastrose in cui si trovano le sue casse, è davvero il caso di dire meglio tardi che mai.

A mettere un punto alla contesa, dopo ben 5 processi, è stata la sezione Lavoro della Cassazione, presieduta da Antonio Manna (relatore Irene Tricomi), che ha respinto l'ennesimo ricorso dell'avvocato, condannandolo anche a pagare oltre 8 mila euro di spese di giudizio.

Tutto inizia alla fine degli anni Novanta, qaundo l'avvocato V. C., su incarico del Comune, è amministratore di 113 case, poi salite a 119, ma si vede revocare l'incarico dall'Amministrazione. Ricorre in tribunale chiedendo di essere reintegrato e di ottenere anche i compensi maturati dal momento del suo allontanamento, quantificati allora in 255 milioni e 150 mila lire. I giudici della sezione Lavoro gli danno ragione nel 2002 e condannano il Comune alla reintegra oltre che al pagamento dei compensi che spettavano al professionista.

In appello, però, la sentenza venne totalmente ribaltata a favore del Comune. Una decisione che l'avvocato decise dunque di impugnare una prima volta in Cassazione. E, 9 anni dopo la sentenza di primo grado, nel 2011, i giudici decisero di annullare con rinvio il verdetto ma solo su un aspetto specifico.

Il punto da rivedere, per la Suprema Corte, riguardava un elemento che agli occhi dei profani si staglia come una classica questione di lana caprina. Secondo la Cassazione, infatti, la Corte d'Appello, ribaltando il verdetto a favore del Comune, avrebbe dovuto anche pronunciarsi chiaramente "nella motivazione del dispositivo" sulla restituzione all'Amministrazione delle somme versate all'avvocato in seguito al primo giudizio, quello che cioè gli aveva dato ragione. Una cosa che - con buonsenso - sarebbe stata logica e che invece ha innescato un appello bis, stavolta a Caltanissetta.

I giudici nisseni, nel 2015, avevano quindi stabilito che per quanto atteneva alla reintegra l'avvocato non poteva pretendere più nulla, visto che la prima sentenza d'appello era passata in giudicato nel 2008, e avevano anche confermato per questo l'obbligo per il legale di restituire le somme percepite dal Comune in seguito alla sentenza di primo grado. Visto che era poi emerso che l'avvocato avrebbe ricevuto all'epoca soltanto il 30 per cento del dovuto, avrebbe dovuto restituire quello, senza che fosse necessario precisare meglio il quantum.

L'avvocato ha quindi ulteriormente fatto ricorso in Cassazione e la sentenza definitiva è arrivata in queste settimane. E ha confermato quanto già stabilito in precedenza: il professionista deve restituire i soldi che il Comune gli aveva versato - ormai 20 anni fa - in seguito al primo verdetto. Pagamento che naturalmente avverrà in euro e non più in lire.