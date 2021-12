Pista ciclabile da via Dante a via Praga, sì al completamento dei lavori

Via libera della Giunta municipale al completamento della pista ciclabile che collega via Dante con via Praga. Nell’ambito del Programma di Incentivazione della Mobilità Urbana Sostenibile (PrIMUS), è stata autorizzata l'Amat, nell’ambito del vigente contratto di servizio, a posizionare il tappetino in gomma riciclata per completare la pavimentazione. "Si tratta - si legge in una nota - di una scelta tecnica di ultima generazione, ecologica ed efficace, che permetterà alla biciclette di percorrere la pista ciclabile in sicurezza".

“È un passaggio importante per la mobilità ciclabile - sottolinea l’assessore alla Mobilità, Giusto Catania - infatti in questo modo si completa il progetto della pista ciclabile che attraversa un asse strategico della città. La pista ciclabile è molto usata dalla cittadinanza e il completamento della pavimentazione consentirà di renderla ancora più sicura".

“Palermo conferma che l’investimento sulla mobilità sostenibile è ormai irreversibile - afferma il sindaco Leoluca Orlando - e il cambiamento culturale è percepibile dall’aumento dell’uso della bicicletta nei spostamentI urbani. Un plauso ai tecnici dell’amministrazione comunale che hanno consentito alla città di ottenere questo finanziamento, ottenuto grazie ad uno progettualità apprezzata dal ministero delle Infrastrutture".