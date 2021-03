Rifiuti, Barone: "Impensabile chiedere ai cittadini di pagare tassa più alta"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"In un momento già critico come questo, non è pensabile chiedere ai cittadini di pagare una Tari più costosa perché l’immondizia deve girare per tutta l’isola o addirittura perché è necessario esportarla”. Così Claudio Barone, segretario della Uil Sicilia e Palermo, contesta il paventato aumento della bolletta previsto dell’amministrazione comunale, e aggiunge: “L’ex assessore Pierobon aveva cominciato un lavoro positivo, adesso chiediamo alla Baglieri un confronto immediato per programmare interventi che finalmente possano risolvere la vergogna di un sistema che conferisce solo alle discariche creando un pesante impatto ambientale e gravando sulle casse dei Comuni e dei cittadini”.