Attacco hacker al sistema informatico del Comune: "La Sispi conta di far ripartire i computer lunedì"

Chi si è recato oggi negli uffici comunali dei Tributi, dell'Anagrafe, allo Sportello unico per le attività produttive o al Polo tecnico ha trovato i portoni chiusi e avvisi scritti a mano di questo tenore: "A causa di problemi al sistema informatico del Comune, le attività sono sospese fino a nuove comunicazioni".

L'attacco hacker al sistema informatico del Comune blocca ancora degli uffici, tra gli altri anche il comando della polizia municipale, ma una nota inviata da Sispi precisa che "il servizio di registrazione del sistema di videosorveglianza non ha subito alcuna interruzione". Inoltre, aggiunge sempre la Sispi, "gli adempimenti preliminari alla tornata elettorale sono stati tutti portati a termine (stampa liste elettorali, aggiornamenti tessere elettorali) ed è attivo il servizio di rilascio della Carta d'identità elettronica presso tutte le postazioni".

Resta invece irraggiungibile il sito del Comune e con esso tutto il sistema delle prenotazioni dei vari servizi. Allo Stato civile, tra i pochi uffici accessibili, si continuano ad annotare le nuove nascite sui registri cartacei. L'assessore comunale all'Innovazione, Paolo Petralia, assicura che "la Sispi sta continuando a lavorare per mettere in sicurezza il sistema e conta di far ripartire tutti i servizi lunedì". Non prima però, sottolinea Petralia, "di aver effettuato una verifica sui singoli computer dell'amministrazione per capire qual è stata la 'porta di accesso' dei cyber pirati che hanno messo in atto un attacco ben congeniato".

"Non è ancora chiaro se ci sia stata una fuga di dati o meno, intanto i disservizi continuano ad esserci e uno di questi riguarda la Ztl. Molti turisti e cittadini mi segnalo delle anomalie nel sistema. Nessuno riesce ad attivare il pass e non si riceve nessuna notifica, quindi si va incontro a multe salatissime". Così il consigliere comunale e candidato sindaco Fabrizio Ferrandelli, che chiede all'amministrazione di "sospendere la Ztl fino a quando il sistema non sarà ripristinato".