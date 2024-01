Il Comune vuole assumere 30 vigili urbani, Falzone: "Attingeremo dalle graduatorie di altri enti"

Il Comune vuole assumere 30 vigili urbani e per farlo attingerà dalle graduatorie degli idonei ai concorsi banditi da altri enti. Lo annuncia l'assessore al Personale Dario Falzone, che spiega: "Prima si passeranno al setaccio le graduatorie dei Comuni del Palermitano (Termini Imerese, Cefalù e Carini); poi, in caso di necessità, si passerà a quella di Caltanissetta".

Il capoluogo nisseno, infatti, è uno dei pochi Comuni che negli ultimi anni ha celebrato un concorso pubblico per coprire i posti vacanti al comando di polizia municipale. Per i candidati idonei ma non vincitori di concorso a Caltanissetta - così come a Termini Imerese, Cefalù e Carini - si apre così uno spiraglio per essere assunti a Palermo. Lo scorrimento delle graduatorie è una possibilità prevista dalla legge, che tra l'altro il sindaco Roberto Lagalla ha manifestato in sede di comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

"Prossimamente verranno firmate le convenzioni", afferma l'assessore Falzone, sottolineando che si tratta "dell'unico modo di accorciare i tempi non avendo il Comune di Palermo alcuna graduatoria disponibile di agenti di polizia municipale. I Comuni di Termini Imerese, Cefalù, Carini e Caltanissetta hanno fatto concorsi da cui attingere. Dopo averli espletati hanno messo a disposizione la lista coi nominativi degi idonei ma non selezionati. Speriamo ora - conclude Falzone - che questi candidati accettino l'incarico a Palermo e che la procedura possa concludersi prima possibile".