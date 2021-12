Comune, assunti per tre anni 17 funzionari tecnici: si occuperanno dei progetti finanziati col Pnrr

Saranno contrattualizzati domani i 17 funzionari vincitori del concorso Coesione Sud, in deroga ai vincoli assunzionali e con oneri a carico di fondi extra comunali. Questi, assunti a tempo pieno e determinato per tre anni, avranno un ruolo di coordinamento nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale.

"Queste assunzioni - hanno detto il sindaco ed il vicesindaco, Leoluca Orlando e Fabio Giambrone - saranno fondamentali per mettere a regime il coordinamento dei progetti previsti dal Pnrr in un'ottica di sviluppo e crescita della città di Palermo. Si tratta di una grande occasione, una possibilità concreta di promuovere la rigenerazione urbana e rivitalizzare l'economia. L'amministrazione comunale, in tal senso, ha il dovere di rispondere alle nuove esigenze dettate dall'Unione Europea con impegno e con adeguate competenze".