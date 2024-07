Via libera del Consiglio all'equilibrio di bilancio: "Negli ultimi due anni abbiamo aggiustato i conti del Comune"

I conti del Comune sono in regola e il Consiglio mette il bollo sull'equilibrio di bilancio. Nella delibera approvata oggi, tra le altre cose, viene messo nero su bianco che il Comune nel 2023 ha avuto un saldo positivo fra riscossioni (1,6 miliardi) e pagamenti (1,3 miliardi); che ha un saldo di cassa di 338 milioni e ha registrato un risultato di amministrazione pari a 590 milioni. Tanto che il ragioniere generale, Paolo Bohuslav Basile, ha certificato nel suo parere che "non sono emersi profili di squilibrio o disavanzo". L'unico neo è la perdita di Rap (9,8 milioni), coperta con un accantonamento previsto nel rendiconto 2023; mentre per quanto riguarda i conti delle altre società partecipate "non sono noti alla ragioneria ulteriori profili di rischio per passività potenziali".

Non solo. "A seguito della ricognizione contabile effettuata sulla gestione finanziaria di competenza, di cassa e di quella sui residui", anche per il 2024, scrive il ragioniere, si registra "l'assenza di un disavanzo di amministrazione" e "l'insussistenza di ipotesi di squilibrio finanziario".

"L'equilibrio di bilancio approvato oggi dal Consiglio comunale - dichiarano il sindaco Roberto Lagalla e l'assessore al Bilancio, Brigida Alaimo - rappresenta un fatto storico per il Comune e certifica la bontà del lavoro svolto negli ultimi due anni da questa amministrazione che ha concentrato la sua attività sulla regolarità dei conti dell'ente. E' solo da questo aspetto, infatti, che possono partire tutte quelle attività che rientrano negli ambiti di erogazione dei servizi ai cittadini, nuove infrastrutture e investimenti e di questo ringraziamo il lavoro dell’Aula, della commissione consiliare al Bilancio e degli uffici della Ragioneria per essere arrivati a questo traguardo. Il via libera in Consiglio è un viatico importante anche verso l'approvazione del rendiconto 2023".

Così Domenico Bonanno, capogruppo della Dc in Consiglio e componente della commissione Bilancio: "In due anni siamo riusciti nell’impresa ardua di rimettere in carreggiata i conti, riportando il Comune in uno stato di agibilità finanziaria ed amministrativa e gli effetti di questa azione si vedranno nel tempo a vantaggio dei cittadini e si tradurranno in nuovi investimenti ed in un innalzamento del livello dei servizi erogati. Come forza politica siamo orgogliosi di aver dato un contributo importante in questa fase delicata che ci permette di guardare con più serenità e fiducia al futuro della città".

Adesso in Aula dovrebbe arrivare presto il rendiconto 2023, che contiene un tesoretto: 52 milioni non spesi l'anno scorso che, una volta approvato l'atto in Consiglio, potranno essere impegnati entro dicembre. Si tratta del cosiddetto avanzo vincolato. Soldi ancorati ad una serie di investimenti ben precisi: acquisto mezzi (1,8 milioni); riattivazione dei bandi del centro storico (2,8 milioni); segnaletica stradale e arredo urbano (1,5 milioni); manutenzione immobili (3 milioni); marciapiedi, potature e altri interventi (3,5 milioni); manutenzione scuole (2 milioni); case popolari (3 milioni); manutenzione strade (5 milioni); manutenzione impianti sportivi (3,5 milioni); interventi riqualificazione beni confiscati (6 milioni); acquisto beni durevoli e sicurezza (3 milioni), realizzazione progetti vari (8,4 milioni); rigenerazione aree verdi (3,5 milioni); fondo di rotazione per la progettazione (3 milioni); impiantistica ed edilizia pericolante (1,5 milioni).

La maggioranza di centrodestra sta già iniziando a ragionare su come spenderli e dopo le prime riunioni sono state individuati alcuni interventi. La riqualificazione di piazzale Ungheria, di Sferracavallo, dell'Albergheria e del mercato dell’usato, la manutenzione delle piste ciclabili e delle strade, di impianti sportivi come la piscina e il velodromo, la sistemazione di aree verdi, gli interventi sugli alberi a rischio e le riparazioni dei danni provocati dalle radici alle strade.